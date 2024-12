Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetőoszlop bontása miatt az M0-s autóút külső sávját lezárják a Győr felé vezető oldalon, ugyanakkor a parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz. A bontási munkák 2024. december 2-án 9 órától kezdődnek és várhatóan 17 óráig be is fejezik. Az autóút jelentős forgalma miatt nemcsak a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, hanem napközben is várhatóak torlódások.

A Magyar Közút a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri, azt az ő biztonságuk érdekében végzi. A szakemberek arra biztatják a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.