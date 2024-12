Nem pihennek a csalók a Black Friday-kor sem – különféle trükköket vetnek be, hogy a vásárlók bankkártya adatait, és ezen keresztül a pénzét megszerezzék. Van például, hogy a legkeresettebb cipőmárkák weboldalait meghamisítják úgy, hogy azt csak a legéberebb vásárlók veszik észre. Mert például csak egyetlen betű hiányzik a weboldal címből. Ezeken a csaló oldalakon ugyanúgy, mint az eredetin ki lehet választani a terméket, majd a vevő megadja az adatait és elindítja a megrendelést. És hiába kell az online kártyás vásárlásokat két lépcsőben, tehát SMS-kóddal vagy banki applikáció segítségével jóváhagyni, ha a gyanútlan vásárló az adatokat nem ellenőrzi csak automatikusan megerősíti a vásárlást, a csalók már el is vették a pénzt.

A csalók a Black Friday akcióknál is résen vannak, a bankkártya adataira vadásznak

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW

A csalók banki alkalmazottnak adják ki magukat

Előfordult olyan eset is, hogy a csaló magát banki alkalmazottnak kiadva jelentkezett telefonon, hogy gyanús tevékenységet lát áldozata számláján. Az álügyintéző kérte, hogy az illető telepítsen egy alkalmazást a telefonjára és számítógépére (például az Anydesket), hogy lépésről lépésre segíthessen a csalás megakadályozásában. Ezzel az alkalmazással aztán a csalók távolról is láthatják a kijelzőt, látják a banki kódokat, és akár át is vehetik az irányítást, hozzáférnek a bankszámlához.

A csalások elkerülése érdekében a pénzintézetek tanácsai szerint fontos, hogy a banki adatokat, mint a felhasználónevet, e-csatorna azonosítót, bankkártya PIN-kódját vagy CVV/CVC számot senkinek nem szabad megadni. Csak olyan webáruházban vásároljunk, amelynek címe https-sel kezdődik, szerepel a cégjegyzékben, és jó, ha a webcímet a vevő maga gépeli be a böngészőbe. Fontos tudni, hogy hirdetésekben és keresési találatokban is bele lehet futni hamis, csalók által létrehozott webshopokba.