A gondosan megtisztított csizmák néhány nap múlva az ablakban sorakoznak majd. Kis gazdáik pedig alig várják, hogy édesség kerüljön beléjük. Korábbi cikkünkben a baranyai üzletekben elérhető, lédig szaloncukrokat kóstoltuk meg, hasonlítottuk össze. A pénteki mikulásnap apropóján most a csokimikulásokat teszteltük szerkesztőségünkben. Fontos most is kiemelni: értékelésünk szubjektív, személyes ízlésen alapul. Mi most hat márkát választottuk ki, a legnépszerűbb márkák tejcsoki télapóit kóstolgattuk. A legkisebb kiszerelést vettük, és tudatosan választottunk olcsóbb kategóriás csokit is.

Hat (plusz egy) csokimikulást teszteltünk le szerkesztőségünkben

Fotó: Löffler Péter

Így szerepeltek a teszten a csokimikulások

Az Intersparban szereztük be a csokimikulásokat. A Lindt (40 gr.) 609, a Milka (45 gr.) 599, a Kinder (55 gr.) 579, a Tibi (40 gr.) 379, a Figaro (40 gr.) 349, a Nestlé (ezt a Reálban vettük, 40 gr.), 299 forint volt.

A legolcsóbb, Figaro mikulással kezdtünk, aminek a csomagolása retro. Az édességet kibontva egyből feltűnt, hogy belül nem volt figurás, íze elsőre gyermekkorunk mikulás ünnepségeit idézte fel. Ám miután később visszatértünk a termékre sokkal rosszabbnak ítéltük mint a többit. Az erős kakaómassza íz miatt maximum süteménybe használjuk el. Érdekes módon az olcsóbb kategóriás Tibi többünknek is nagyon ízlett. Vékonyabb a csokija, nem olyan nagyon édes, így akár egy egész mikulást el tudnánk belőle csipegetni. A Nestlé csomagolása kicsit megtévesztő, elsőre azt gondolnánk, hogy fehércsokis lesz a termék, de nem! A csokoládé nagyon édes, gejl, furcsa utóíze van. A második falatnál inkább félre raktuk. A Milka mikulással nem igazán lehet mellélőni, csomagolása vastagabb, nem törik el benne könnyedén a csoki. Ízre ugyanaz mint a táblás csokoládé, nem túlzóan édes, kellően tejes. Tényleg érezni lehet benne a kakaós ízt. A Kinder mikulás teljesen más mint a többi, kívül barna, belül fehér a csoki. Csomagolásán egyből megakad a vásárlók szeme. Már az illata jellegzetes, különleges, más mint a többi. A Lindt mikulásnak van egy markáns, kicsit kesernyés íze, ezért gyerekeknek nem ajánljuk. Csomagolása esztétikus, a csoki egészen vastag, minőségi.