A decemberi nyugdíj folyósításának dátuma eltér majd a többi hónaptól megszokottól, a nyugdíjasok postai úton, készpénz formájában, vagy bankszámlára utalással is kérhetik a pénzt. Az Államkincstár beszámolója szerint a nyugdíjfolyósítás módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie.

A decemberi nyugdíj idén előbb érkezik meg

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: MW

Fontos a decemberi nyugdíj

A közelmúltban foglalkoztunk a 13. havi nyugdíj eltörlésével kapcsolatos borzasztó hírekkel, ezúttal viszont remek információkkal szolgálhatunk: előbb érkezik a decemberi nyugdíj!

A készpénzes térítés esetén a Magyar Posta Zrt. közreműködésével, a jogosult által megadott címre küldik a nyugdíjat, és egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár formájában minden év novemberében tájékoztatnak is, hogy mikor érkezik majd a következő évben a postás. 2024 decemberében már a mai nappal elkezdték a postások kihordani a nyugdíjat.

Természetesen bankszámlára utalásnál is megvannak előre a konkrét dátumok, ezek többsége 10-e környékére esett 2024-ben. Decemberben viszont az utalás is megkezdődött már a mai nap során, de legkésőbb a napokban mindenki megkapja a jussát.

A baranyai nyugdíjasok is örülnek annak, hogy a decemberi nyugdíj a hónap elején megérkezik, többen tervezik a karácsonyi ajándékokat is ebből a pénzből megvásárolni, valamint a kormány által 2025-re tervezett nyugdíj keretekkel is elégedettek.

A családi pótlék is korábban érkezik

A decemberi családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka szintén 2024. december 3-án érkezik meg számlánkra. A banki jóváírás várható időpontja

A családi pótlék postai kifizetése esetén, várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva érkezik meg.

A kormány odafigyel a nyugdíjasok igényeire

A 13. havi nyugdíj megvédése mellett a kormány jövőre a költségvetésből 7200 milliárd forintot fordít nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra, ebből 500 milliárdot a 13. havi nyugdíjra, miközben 490 milliárd forintra emelkedik a Nők 40 program keretösszege.

Jövő év februárjában mintegy 2,5 millióan egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatással gazdagodnak majd a 13. havi nyugdíj okán.