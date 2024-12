Mint megtudtuk, itt 23-48-as méretű korcsolyák bérelhetők, így akár már a legkisebbek is kipróbálhatják magukat a jégen. A kezdő kicsik számára a legjobb választás a kétélű csúszka lehet. A családok általában hétvégén délelőtt-délután látogatnak el a pályára, a fiatalok számára a péntek és a szombat esti nyitvatartási időszak a legnépszerűbb.

A legkisebbek is szívesen csúszkálnak szüleik körében

Fotó: Kovács Liliána

A korcsolyaéleztetés árai

Pécsen több helyen is elérhető a korcsolyaéleztetés szolgáltatás. Az Okita – Sí vállalkozásánál a felnőtt korcsolyákat 2000-2500 forintért élezik, míg a gyerek korikat 1500-2000 forintért. A pécsi Decathlon áruházban is éleznek korcsolyát, 1990 forintért. Itt, ha van szabad kapacitás, 10 percen belül kész az élezés, más esetben a következő napra készül el. A pécsi műjégpályán is van lehetőség korcsolyát éleztetni. Nyitvatartási időben a korcsolya kölcsönzőben lehet leadni az élezésre szánt korcsolyákat. Ezek lehetőség szerint másnap délutánra készülnek el, de nem muszáj ekkor el is menni a koriért, akkor is át lehet venni azt, ha valaki következő alkalommal érkezik a pályára. Itt egy normál élezés ára 2000 forint/pár.

Tóth Gergő, a korcsolyakölcsönzést üzemeltető vállalkozó mutatta be a jégpályánál elérhető korikat

Fotó: Kovács Liliána

Korcsolyavásárlás vagy -bérlés?

A sportboltok kínálatait megnézve kiderül, hogy egy alap-középkategóriás felnőtt jégkorcsolya 10-20 ezer forintért vásárolható. Ám ha csak néhány alkalommal korizunk egy szezonban, érdemes átgondolni a korcsolyabérlés lehetőségét. A pécsi műjégpályánál például alkalmanként 2000 forintért lehet felnőtt, míg 1500 forintért gyermek korcsolyát bérelni. A gyerekek számára bérelhető tanulást segítő keret is, ennek díja 1500 forint/óra.

A korizáshoz elengedhetetlen a kabát, sapka (fülvédő), kesztyű, sál is, ám ez nem jelent extra költséget, hiszen ezeket a ruhadarabokat ebben az időszakban a mindennapokban is használjuk.