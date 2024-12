Nemrég zajlott a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Parki Termék Védjegy idei pályázati felhívására benyújtott különleges kérelmek bírálata. Pályázni kézműves termékekkel, valamint feldolgozott növényi élelmiszerekkel lehetett, mint például: lekvár, szörp, gyógy-, fűszernövényekből készült termékek, méhészeti-, tej- vagy hústermékek.

Különleges besorolást kaptak a helyi termékek. Képünk illusztráció-

Fotó: Fehér Gábor

A mintegy másfél évtizeddel ezelőtt létrejött védjegyre olyan termelők, kézművesek, gazdaságok pályázhattak, akik természetvédelmi oltalom alatt álló területeken végzik tevékenységüket.

A bíráló bizottság – Balogh Edina, Pádárné dr. Török Éva, Burján István, Salamon Balázs, Pintér Gergely – idén is különleges ötletekkel, kiváló minőségű termékekkel találkozott, melyek elkészítése a természettel összhangban történik.

A Duna-Dráva Nemzeti Park kiemelte, hogy az idei évtől a már meglévő termékek mellett újabb 21 terméken találkozhatnak a vásárlók a Nemzeti Parki Termék védjeggyel.

Valóban különleges termékek, íme:

Garamváriné Csanálosi Andrea: almalap aszalványából készült dióstekercs

Lukács Lóránt: meggylekvár, zölddió befőtt, körte chutney, füge lekvár, feketeszeder lekvár

Schmidt Ágnes: Just Berries eperlekvár, Just Berries málnalekvár, Just Berries szederlekvár,

Barocca-ribizlis élményital, Barocca-berry selection élményital

Kovács Péter hagyományos kovácsolt termékei: metszőkés, kacorkés, hagymaásó, verővas, sétafokos, szőlőcsákány, aszatoló, konyhabalta

Rosta Endre: hordható gyermekálarc, kicsi busóálarc ajándéktárgy