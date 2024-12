Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő még kulturális államtitkárként járta ki a 10 évre szóló, a Modern Városok Program keretében megkötött kormányzati szerződést, amely az elmúlt években több mint tízmilliárdos állami támogatást jelentett pécsi Zsolnay Örökségkezelőnek az Európa Kulturális Fővárosa program felhúzott létesítmények fenntartására.

– Péterffy Attila polgármester és a baloldal alkalmatlanságát az is mutatja, hogy idén lejár a Pécsi Nemzeti Színház finanszírozására kötött kormány-város megállapodás is, és képtelen volt két kormányzati szidalmazás között normális hangnemben tárgyalást kezdeményezni a kulturális tárca illetékeseivel – mondta Hoppál Péter. – Ez a baloldali városvezetés kudarca, ha már legalább féléve megkezdték volna a tárgyalásokat, akkor nyilvánvalóan már aláírt szerződéssel rendelkezne a színház.

A jobboldali honatya szerint mindez előrevetíti, hogy a jövőre lejáró példátlan vidéki kulturális finanszírozás kapcsán is problémák lesznek, holott a kétmilliárdos támogatást a koronavírus-járvány alatt is megkapta a baloldali önkormányzat, pedig akkor nem is szervezhettek programokat.