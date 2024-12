A díjat – mely nemcsak a kimagasló tanulmányi eredményt, hanem az emberséget, a teljes életet élő fiatalokat kívánja jutalmazni – ezentúl évente egy tanuló kaphatja meg. A szalagtűző ünnepségen Baki Flóra, a Leőwey Klára Gimnázium tizenkettedik osztályos diákja, a Német Tagozat tanulója vehette át a kitüntetést. A rendezvényen is elhangzott méltatás szerint Flóra nemcsak kiemelkedő tanulmányi eredményeivel, hanem széleskörű aktivitásával, személyes elkötelezettségével, szorgalmával, kitartásával iskolai kereteken túlmutató közösségi szerepvállalásaival is példát mutat kortársai számára.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Fotó: Laufer László

Példa lehet Leőwey-s diáktársai számára is

– Flóra 3 éven keresztül jeles és kitűnő teljesítményt nyújtott, számos szaktanári dicséret kíséretében. Rangos tanulmányi versenyeken országos döntőbe jutott, és kiemelkedő helyezéseket ért el

– ismertették. – Tanulmányi sikerei mellett számos sport- és művészeti elismerést szerzett. A Helikonon a színjátszócsoport, ill. az énekkar tagjaként kapott arany minősítést. Gitárjátékát az MCC nemzetközi versenyén arany minősítéssel jutalmazták.

S mint azt tanárai hangsúlyozták, Flóra nemcsak a saját tehetségét kamatoztatja, hanem másoknak is segít: többek között diáktársainak az érettségire való felkészülésben, valamint gitár-, és íjászképzésben is szerepet vállal. Két éve foglalkozik kisgyerekekkel karateedzőként. Kiemelkedő emberi értékei is méltóvá teszik a díjra.