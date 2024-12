Olyan színészóriások alakítanak a Fazakas Péter által rendezett Ma este gyilkolunk! című filmben, mint Kern András, Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Pogány Judit és Jordán Tamás. Mellettük azonban feltűnik a sokszorosan pécsi kötődésű Herczeg Adrienn, aki korábban éveken át a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagja volt, ekkor vált ismertté a városban, majd országosan is egyre több szerepben mutatkozott be. A filmben játszik továbbá a Junior Prima díjas Pál András is, aki rövidebb ideig, de szintén a pécsi társulatot erősítette, 2006 és 2010 között több emlékezetes alakítást nyújtott, például III. Richárd szerepében.

Herczeg Adrienn is játszik a Ma este gyilkolunk! című fordulatos magyar krimiben.

Forrás: Ma este gyilkolunk! előzetese

Jordán Tamás szintén rendelkezik pécsi kötődéssel, hiszen közel huszonnöt éve ő alapította meg a Pécsi Országos Színházi Találkozót.

A Ma este gyilkolunk! forgatókönyvét Köbli Norbert írta, aki a több más mellett a Blokád című filmen is dolgozott, amelyet nagy sikerrel játszottak Pécsen, később pedig Köbli a Mathias Corvinus Collegium pécsi képzési központjában háttérbeszélgetést tartott a film munkálatairól.

Izgalmat, borzongást és humort ígér a neves színészeket felvonultató Ma este gyilkolunk!

A film alapszituációja a következő: Pirandello Színészotthon csendes idilljét hirtelen megzavarja egy gyilkosság, amely az álmos mindennapokat feszült bűnügyi drámává alakítja. Az otthon lakói között néhány igazi színészlegenda élvezi a visszavonult évek nyugalmát, egészen addig, míg meg nem érkezik Tolnai Tivadar, az egykori szupersztár (Kern András), aki nemcsak öntörvényű stílusával, de éles véleményével is alaposan felforgatja a közösséget. Tolnai azonban nemcsak a nyugdíjas színészek türelmét teszi próbára, hanem szimatot fogva saját nyomozásba kezd a váratlan haláleset kapcsán.

Társa a kalandban egy fiatal, rátermett ápolónő (Hermányi Mariann), akivel együtt próbálják feltárni a gyilkos kilétét. Tolnai művész úr minden eszközt bevet, hogy végül a nappali reflektorfényében tartson egy nagy leleplezést, amely felér egy igazi színpadi premierrel.

A filmet a következő napokban a Cinema City-ben tekinthetik meg az érdeklődők, kedden, illetve szerdán is 16.15-kor kezdődik a Ma este gyilkolunk! vetítése.