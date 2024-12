A régi újságok társkereső apróhirdetései egy letűnt korszak lenyomatai, melyek különös bájjal és nosztalgikus hangulattal idézik fel a múltat. A hirdetések maguk a 20. század első felétől kezdve váltak népszerűvé, amikor például az urbanizáció egyre több embert szakított ki hagyományos közösségeiből. Az új helyzetben sokan a sajtót használták arra, hogy megismerkedjenek másokkal.

A hirdetések általában rövid, tömör üzenetek voltak, hiszen a nyomtatott újságokban minden szónak ára volt. Egy-egy hirdetésben a személyes bemutatkozás, az elvárások és a keresett partner tulajdonságainak leírása kapott helyet. Persze a férfiak kerestek leginkább: „25 éves, 178 cm magas, kékszemű, szőkésbarna elvált szakmunkás keresi korban hozzáillő, szerény, rendes, szeretetre vágyó hölgy ismeretségét. Fényképes levelek előnyben. „Nem fogsz csalódni” jeligére.” Vagy itt egy másik, rövidebb, lényegretörőbb: „47 éves, 165 cm magas, barna autóbuszvezető élettársat keres, szolid, barna nő személyében. „Kocsi van, lakás szükséges” jeligére.

Az apróhirdetések nemcsak egyéni sorsokról, hanem egy korszak társadalmi dinamikáiról is mesélnek – a kocsi, a lakás visszatérő motívum volt.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy ezek a hirdetések gyakran kreativitásra ösztönözték a feladót. A szerkesztett formátum és a helyszűke miatt különleges, egyedi megfogalmazások születtek. Sok esetben a humort és a találékonyságot is felhasználták a figyelem megragadására, ami egyedi bájt kölcsönzött ezeknek a hirdetéseknek. És voltak egészen furcsa konkrétumokat megfogalmazó írások is: „23 éves, magas, barna jó megjelenésű, nagyothalló, beszédhibás, józan életű, jól kereső mezőgazdasági dolgozó, társaság hiányában ezúton keresi korban hozzáillő házias, becsületes, nem dohányzó, kisebb testihibás, nem kimondottan siketnéma, szegény leány ismeretségét, házasság céljából. Fényképes levelekre válaszolok. „Falusi kis otthonomba szeretettel várlak" jeligére.”