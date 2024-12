Szijjártó Péter szót ejtett hétfői moszkvai útjáról is, amelynek témái közül a béketermetés fontosságáról, valamint Magyarország energiabiztonságát érintő részleteiről is beszélt. Az első témával kapcsolatban az amerikai elnökválasztás eredményére utalva úgy értéket: jelenleg az a fura helyzet állt elő, hogy a világ egyszerre van közelebb a békés rendezéshez és egyben most a legsúlyosabb a háború eszkalációjának kockázata is.