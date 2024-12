Már-már követhetetlen az, ami Pécs nyugati városrészében a Magyarürögi-vízfolyás körül történik. Nem is kell a zavarosban halászni ahhoz, hogy kiderüljön: az elégtelen lakossági egyeztetések a politikai erőfitogtatással párosulva komoly károkat okoznak. Bár nagyobb, nyugat-európai városokban a közelmúltban is tapasztalt brutális erejű árvizekhez mérhető pusztítás még nem volt Pécs nyugati felében, de így is pillanatok alatt több százmilliós kárt tudna csinálni egy hatalmas felhőszakadás ezen a területen, ami sárral keveredve, zavaros vízként zúdulna le.

Nem is a vízfolyás, hanem a körülötte zajló ügy zavaros - Illusztráció: Löffler Péter

A Magyarürögi-vízfolyás ugyanis házak között kanyarok, medre pedig különböző módokon kitért, vagy eltérítették, a felső szakaszán pedig kifejezetten ragaszkodtak az ott élők, hogy ne egy betonteknőbe temessék el a vízfolyást.

Zavaros eljárás

A pécsi önkormányzat írta ki a fejlesztéshez a közbeszerzést 2020 tavaszán, amin kiválasztották a vízfolyás rendezését elvégző kivitelezőt.

Az önkormányzat azonban ténylegesen sosem adta meg a zöld utat a munka elvégzésre az északi területen, és a helyiek már bőven a közbeszerzési eljárás előtt is jelezték, hogy nem értenek egyet a beruházással. Aztán több mint félezer aláírást is összegyűjtöttek, a baloldali városvezetők pedig politikai okokból átterveztették a beruházást, ezért viszont új körbeszerzést kellett kiírni.

Aztán a már megkötött szerződés miatt közel 15 milliót úgyis kifizettek a vállalkozónak, hogy az gyakorlatilag semmit nem csinált a területen. A rendőrség emiatt nyomozást rendelt el, a közbeszerzési hatóság súlyos milliókra büntette az önkormányzatot, leginkább azért, mert nem készítette elő gondosan a közbeszerzést.