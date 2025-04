Megbolondult az időjárás 34 perce

A Dunántúl egy részét elverte a jég - videón mutatjuk!

Baranyában eddig nem lehet panaszunk a húsvéti időjárásra, az előrejelzéseknek megfelelően nagyszombaton is egészen kellemes volt az idő, szélsőséges jelenségek nem árnyékolták be az ünnepet. Nem úgy Fejérben, ahol testvérportálunk beszámolója szerint villámárvíz és jégeső is lesújtott...

Illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: Tricky_Shark

A feol.hu írt a bolondos áprilisról – Beköszöntött a tavasz, majd hideghullám jött, mint évek óta mindig, aztán újra visszatért, de a mostani tavasz a szokásosnál is szeszélyesebb, így Fejér megye egyik részén kora nyári idő van, a másikon meg villámárvíz és jégeső sújt le a településen élőkre, azok állataira, kertjeire, ingatlanaira. A Vértesben bújó Gánton például villámárvíz miatt kellett küzdeni a helyi erőknek.

– Lesz dolgunk húsvét után. A kárfelmérést követően igyekszünk mielőbb forrást és megoldást találni a Kossuth utca vízelvezetésére. Köszönjük a lakosok és a kollégák segítő együttműködését, valamint a Katasztrófavédelem a Tűzoltóság és a Rendőrség gyors segítségét – tette közzé az önkormányzat a saját közösségi oldalán. Zámolyon jégverés kopogtatott be, de sok településen sújtott le jégeső kíséretében a vihar. Videó:

