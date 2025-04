Súlyos helyzet 31 perce

Akkora a forgalom, hogy egyirányúsítani kellett az autópályán

A szép idővel felpörgetett hétvége rengeteg embert csalt és csal el most is a Balatonhoz. A rengeteg ember viszont óriási forgalmat is jelent.

A dugók persze ma is gyakoriak Forrás: MW Fotó: MW

A sonline.hu írta meg, hogy hétvégente reggeltől estig autók ezrei indulnak útnak a Balaton felé. A zsúfoltság olyan méreteket ölt, hogy a közlekedés szinte megbénul: dugó a lehajtónál, dugó a pihenőnél, dugó mindenhol. A hatóságok ezért egy merész lépésre szánták el magukat: az M7-es autópályát hétvégenként csak Budapest felől lehet megközelíteni, vagyis irány a Balaton, vissza pedig nincs kecmec, csak a régi 7-esen. A forgalomirányítást rendőrök segítik, akik minden fontos kereszteződésnél jelen vannak. A bekötőutakat lezárják, a tévedésből visszafordulókat azonnal útba igazítják, néha egészen Székesfehérvárig. Az intézkedés célja, hogy elkerüljék a teljes közlekedési káoszt a nyári hétvégéken. Mindez azonban nem egy jövőbeli intézkedés, hanem 1972 nyarán történt. A drasztikus forgalomszervezési kísérletet a korabeli hatóságok vezették be, hogy kezeljék a balatoni csúcsidőszakot. Akkoriban nem volt Waze, nem volt dugófigyelő app, volt viszont Filmhíradó, amely részletesen bemutatta, hogyan lett egyirányú az M7-es. Az egész akció ma már inkább bájosan abszurdnak tűnik, de akkoriban komoly logisztikai bravúrnak számított.

