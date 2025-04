Simogató élményre fel! Ezek a lehetőségeink, ha állati kalandra vágyunk

Egyre több vendéglátóhely fogadja szívesen a kávézni vagy étkezni kívánó vendégekkel együtt a kutyájukat is. Pécs belvárosában is szinte kivétel nélkül minden étterem és kávézó kutyabarát, így már nem kell otthon hagynunk kedvencünket, ha beülnénk egy frissítőre vagy ebédre. Ugyanakkor több klasszikusan „állatos helynek” mondható helyszín is található Baranyában – ezek közül mutatunk be néhányat, a látogatók értékelései alapján, a legalacsonyabbtól a legmagasabb pontszámig haladva.

Baranya legnagyobb állatkertje a Pécs Zoo, mégsem ez a hely kapta a legjobb értékelést az állatos helyek közül.

Fotó: Laufer László

Pécs Zoo – 4,6

A pécsi állatkert a vármegye legismertebb állatos attrakciója, mégis „csak” 4,6-os értékeléssel szerepel a Google szerint. Ez azonban nem a kínálat minőségét, sokkal inkább a látogatói elvárások sokféleségét tükrözi. A Mecsek oldalába épült, modern állatkertben több mint 200 faj él, az akvárium-terrárium rész pedig kifejezetten látványos. A gyerekeket a rendszeres etetések, látványos bemutatók lekötik, így egy félnapos családi program garantált.

Purrfect Cat Café – 4,7

Pécs belvárosában különleges élmény várja azokat, akik inkább a házi kedvenceket részesítik előnyben a vadállatok helyett. A Purrfect Cat Café egy macskakávézó, ahol a vendégek finom italok mellett doromboló társaságban relaxálhatnak. A cicák természetesen jólneveltek és játékosak, a hely hangulata pedig megnyugtató és otthonos. Kiváló hely egy délutáni kávéra vagy romantikus programra, de gyerekekkel is kedvelt célpont.

A Mini Zoo Komló igen állatközeli élményben részesít minket a közöttünk mászkáló állatoknak köszönhetően.

Fotó: Löffler Péter

Mini Zoo Komló – 4,9

Komlón található a Mini Zoo Komló, amely valódi meglepetés lehet a látogatóknak. Családias hangulat, sokféle szelíd állat – nyuszik, kecskék, alpakák, pónik –, és akár életre szóló élményt is nyújt a hely. A gyerekek pónin lovagolhatnak, az állatok pedig rendszerint megsimogathatók, etethetők. A magas értékelés nem véletlen: a vendégek kivétel nélkül dicsérik a személyzet kedvességét és a tiszta, rendezett környezetet.

A MancsRanch a legnépszerűbb a Google-értékelések szerint.

Fotó: Löffler Péter

MancsRanch – 5,0

A pellérdi dombok között működő MancsRanch nem csupán állatsimogató, hanem valódi állatvédelmi és oktatópark. Itt mentett állatok kapnak egy új esélyt, a látogatók pedig testközelből ismerkedhetnek meg kutyákkal, kecskékkel, nyulakkal, és más barátságos jószágokkal. Az élmény interaktív: a gyerekek részt vehetnek az állatok etetésében, gondozásában, miközben hasznos tudást is kapnak az állattartásról. A MancsRanch ötcsillagos értékelése szinte példátlan, de teljesen indokolt.