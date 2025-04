Ásó, kapa, spenótmag – elindult a veteményezés

Nem illenek össze

Ha lehet, ne ültessük egymás mellé a babot és a hagymát, a babot és a borsót, a borsót és a paradicsomot, a céklát és a paradicsomot. A saláta és a petrezselyem sem passzol össze, ahogy a paradicsom és a vörös káposzta, a krumpli és a hagyma, a káposzta és a hagyma sem. A petrezselyem saját magával nem fér össze, ezért évről évre új helyre kell vetni. Lehetőleg saláta közelébe ne kerüljön.

Gyógynövénnyel fűszerezve

A körömvirág jótékonyan hat a talajra, ezért a haszon- és díszkertben egyaránt a vegyes kultúrák egyik alkotója lehet. A kamilla jó szomszédja a káposztának és a burgonyának, de zeller vagy póréhagyma közé is vethető. A bazsalikom a kertben is jól illik a paradicsomhoz. Szomszédként az uborka egészségére is jó hatással van.