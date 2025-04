Hova jöhetnek az első bankautomaták Baranyába? Mutatjuk a listát!

​A magyar kormány 2025 márciusában határozatot hozott arról, hogy minden hazai településen legalább egy bankjegykiadó automatát (ATM) kell üzemeltetni. A megvalósítás részleteinek kidolgozására Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kapott megbízást, akinek április 30-ig kell előterjesztést készítenie a szükséges lépésekről és költségigényről. A készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, és elérhetősége kulcsfontosságú a vidéki lakosság számára. Olvasóink is rendszeresen jelzik a hasonló témájú cikkek alatt, hogy ők bizony továbbra is a készpénzre esküsznek, abban bíznak meg.

A vidéki ATM telepítési program villámgyorsan végbe mehet, több ütemben tervezik megvalósítani.

Fotó: Huszár Márk

Hova jöhetnek az első ATM-ek?

Az ATM-ek telepítése több szakaszban történik meg:

Első ütem: A 2000 főnél nagyobb lakossággal rendelkező települések. A Bankszövetség vállalta, hogy ezeken a helyeken megkezdik az ATM-ek telepítését.​

Második ütem: Az 1000–2000 fős települések. A kormány felkérte a bankokat, hogy ezeken a településeken is kezdjék meg az automaták telepítését.

Harmadik ütem: A 1000 fő alatti települések. Ezeken a helyeken a hosszú távú cél az, hogy minden településen legyen ATM, de konkrét ütemezés még nem ismert.​

Az első hullám viszonylag gyors lehet

A legtöbb 2000 fő feletti településen már egyébként is van bankautomata, így az első ütem kivitelezése várhatóan nem tart majd sokáig. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR adatai) alapján 2022-ben 775 olyan település volt hazánkban, ahol az állandó lakosok száma meghaladta a kétezer főt, ebből 166 településen nem volt akkor bankautomata, azóta ez a szám tovább csökkent.

Hova érkezhetnek az első ATM-ek Baranyába?

A Világgazdaság ide vonatkozó térképe szerint Pellérd, Nagykozár, Hidas és Lánycsók is új automatákkal gazdagodhat a jövőben. A második körben pedig Máza, Magyarszék, Kővágószőlős, Görcsöny, Bicsérd, Keszü, Szalánta, Pogány, Egerág, Nagyharsány, Alsószentmárton, Kölked, Somberek, Véménd, Báta és Várdomb részesülhet a fejlesztésben, ha a népességi adatok alapján számolunk.