Könnyek, virágok, búcsú – elballagtak, kezdődik az érettségi Baranyában is (GALÉRIA+VIDEÓ)

– Izgulok, de közben várom is, hogy végre elkezdődjön. A magyar érettségire sokat készültünk, nekem a matek lesz a legnehezebb – mondta az egyik baranyai gimnázium végzős tanulója, aki magyarból és angolból is emelt szinten vizsgázik. – Jó érzés, hogy most mindenki együtt van, támogatjuk egymást majd a szóbelik előtt is.