Bánya nyílt a pince helyén - megújult a kiállítás

Teljesen megújulva várja a szászvári Bányamúzeum a látogatókat. A Janus Pannonius Múzeum közreműködésével, egy pályázati támogatásnak köszönhetően kerülhetett sor a fejlesztésre, amely a közelmúltban zárult.

A Bányamúzeum Szászváron megújulva várja a látogatókat

Forrás: MW

A parkban levő emlékhely területén tanösvényt alakítottak ki, tablókon bemutatva a bánya történetét: a jellemző épületeket, a bányamunkát, a lassan feledésbe merülő technológiákat tárják a nagyközönség elé. A kiállítás további különlegessége a múzeum udvarában található pincében kialakított fabiztosítású vágatszakasz, amely a hagyományos vágatbiztosítási módszert mutatja be.

A látványbánya kialakításában nyugdíjas bányászok is segédkeztek

– A pince kitakarítása, szelvénybővítése nyugdíjas bányászok segítségével történt, majd később a bozótirtásban is ők segédkeztek. Megjött a bányafa rendelés, és egy hét alatt, kemény és szakszerű munkával már bánya kinézetű lett a pince. A sín is a helyére került, megtörtént a villanyszerelés, megjött Henrik és Jakab, azaz a bányászokat formázó bábuk, elkészült a bánya légajtó, és a táró felirat. A bányatérség neve: Szászvári Jó Szerencsét Táró - számolt be a részletekről hivatalos Facebook-oldalán Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere.

A munkálatokkal párhuzamosan a kiállítóhelyiségben is pörgött a munka: több száz tárgy, dokumentum, térkép restaurálása vette kezdetét. A megújult múzeumot kis ünnepség keretében adták át, és - ahogy a polgármester fogalmazott- a bányászathoz kapcsolódó emlékek ápolását tovább folyatják, hogy majd a következő generációknak elégedetten tudják átadni a múlt relikviáit.