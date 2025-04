Újra nyithat a népszerű baranyai csárda?

Az elmúlt hónapokban többször is foglalkoztunk a mecseknádasdi Bagoly Csárda helyzetével. A népszerű baranyai csárda bezárásának híre szinte derült égből villámcsapásként érte a helyieket: több előre leszervezett esküvőt és rendezvényt is lemondtak. Úgy tűnik azonban, hogy látszik a fény az alagút végén.

Újra nyithat a legendás baranyai csárda? A kommentelők már izgatottak.

Fotó: Kovács Liliána

Újra kinyithat a baranyai csárda

A Bagoly Csárda régiós szinten már legendássá vált, olvasóink is nagy érdeklődést mutattak a hellyel kapcsolatos cikkeink iránt, így továbbra is figyelemmel követjük a fejleményeket. A baranyai csárda Facebook-oldala pedig a keddi nap során elkezdett újra aktivitást mutatni, új borítókép és profilkép is felkerült a közösségi platformjukra.

A kommentelők természetesen egyből aziránt érdeklődtek, hogy ez most jót jelent-e az étterem jövőjére nézve. Érdeklődésünkre egyelőre nem érkezett reakció, de amint választ kapunk tőlük, egyből frissítjük cikkünket.

Frissítés!

Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy nem kívánnak megosztani információkat azon felül, melyek várhatóan a Facebook-oldalon megjelennek a jövőben.