Bama.hu videó 2 órája

Ha meghal, az csak az ő baja? Életveszélyes tekerés az orfűi úton! VIDEÓ!

A Pécsről Orfűre vezető kerékpárutak mentén többször lehet találkozni olyan biciklisekkel, akik a kijelölt kerékpárút helyett az úttesten közlekednek. Olvasói észrevételek szerint a Magyarürögi út és az Abaligeti út mentén, az Orfűre vezető szakaszon is rendszeresen tapasztalható a jelenség, legutóbb egy életveszélyes biciklist is levideóztak. A szakoktató szerint jogosítvány és rendszám is kellene.

Pécs nyugati részén, a Magyarürögi út és az Orfűre vezető Abaligeti út mentén húzódó kerékpárút több szakaszon közvetlenül az úttest mellett halad. Bár a közúton nincs mindenhol kint biciklizést tiltó tábla, a KRESZ szerint, ha van párhuzamosan haladó, jól használható bicikliút, azt igénybe kellene venniük a kerékpárosoknak. A szabályokat azonban sokan figyelmen kívül hagyják. Olvasóink beszámolói szerint nem ritka, hogy a biciklisek egymás mellett, forgalmas útszakaszokon tekernek, akadályozva ezzel az autósforgalmat, veszélyeztetve saját és mások testi épségét is – pedig a bicikli sem játék. A bicikli nem játék a forgalomban, de mégis lejtőről lefelé, beláthatatlan kanyarban, az ellenkező sávban tekertek vele.

Fotó: olvasó. Bicikli: veszélyes tempó, veszélyes helyzetek Az Orfűről Pécsre vezető szakaszon, ahol táblával is tiltott a kerékpározás, szintén felbukkannak szabálytalan bringások: egy olvasó videóra is vette, ahogy egy biciklis 40–60 km/h-s tempóval haladt lefelé a Remeterétről, nem egyszer a záróvonalat átlépve, az ellenkező sávból egy terepjáró mögött, alig 50 centiméterre a járműtől „vitorlázott”. A jelenet nemcsak szabálytalan, hanem kifejezetten életveszélyes is volt. Mit tehet a rendőrség? A kerékpárosok rendszámtábla hiányában nehezebben azonosíthatók, így a szabálysértések szankcionálására elsősorban tettenérés esetén van lehetőség. A rendőrség ilyen esetekben: figyelmeztethet,

helyszíni bírságot szabhat ki,

vagy súlyosabb esetben közigazgatási bírságot is alkalmazhat. Emellett a hatóság időről időre célzott kerékpáros ellenőrzéseket tart, ezek során nemcsak a közlekedési szabályok betartását, hanem a járművek kötelező felszereltségét is vizsgálják. Jogosítvány és rendszámtábla - ez a megoldás Katona Ágnes pécsi szakoktató hamarosan a Bama.hu podcast vendége is lesz. Az említett konkrét olvasói felvételek kapcsán elmondta, hogy szerinte miközben egyre több bicikliutat építenek a kerékpárosoknak, mert állítólag ez az igény, közben azokat nem feltétlenül használják, például az említett szakaszon sem. Egyszerűen nem férünk el az utakon olyan sok a közlekedő, és a biciklisek azontúl, hogy feltartják a forgalmat ilyen helyzetekben, baleset- és önveszélyesek is. Általános iskolai végzettséghez mindenképpen valamilyen szintű jogosítványt társítanék, valamint minden közúti közlekedésben résztvevő eszköz számára kötelezővé tenném a rendszámtáblát is – mondta. – Ezzel ugyanis az ellenőrzés és a szabályozás is egyszerűbb lenne.

