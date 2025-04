Szupercella: bevonultunk a Büntetés-végrehajtási Intézetbe (GALÉRIA+VIDEÓ)

Felüdülés a zárkából való kiszabadulás

Az elítéltek számára különösen fontosak azon foglalkozások, melyeknek köszönhetően egy kicsit kiszabadulhatnak a zárkáikból − vallja a börtönlelkész. Erős igényük mutatkozik bármiféle kikapcsolódásra, és azáltal, hogy az imaház felújításába tevékenyen részt vállalhattak, még jobban kötődnek a helyiséghez. A korábban is közösségi térként szolgáló terem nem túlságosan nagy, de méltó helyszíne az Istennel való találkozásnak a börtön falain belül. Több felekezetből is járnak be (pl. Jehova tanúi, református, katolikus) foglalkozásokat tartani, így szinte mindennap kínálkozik valamilyen program az imaházban, amely ezentúl megújult köntösben hivatott könnyíteni az elítéltek lelkén.