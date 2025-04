Az online piactereket se kímélik a csalók – mutatunk néhány aljas trükköt!

Az online piactereket se kímélik a csalók, és módszereik sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Eladóként gyanakodni kell, ha a vevő valamilyen linket küld, vagy bármilyen plusz adatot kér.

Az online piactereken megjelenő csalók vevőként jelentkeznek és többnyire azzal kezdik, hogy a futárszolgálatot majd ők intézik az eladó helyett

Fotó: Imre György

A csalók vevőként jelennek meg az online piactereken

Gyanút kell, hogy keltsen, ha az eladó hirdetésének megjelenését követően azonnal jelentkezik a vevő, és kérdés nélkül megvenné a kínált terméket. Azonnal fizetne is, akár kérdés nélkül. A csalók jellemző módszere, hogy azt ígérik, intézik a futárszolgálatot, és szállításhoz szükséges adatokat kérnek egy weboldal segítségével. Ezt követően egy linket küldenek, ami hasonlít a futárcég oldalára. Az állítólagos vevő jellemzően azt állítja, hogy ott már ki is fizette a terméket, és sürgeti az eladót, hogy küldje az árut mielőbb. Ezt követően egy olyan oldalra irányít, ahol a bankok logói közül kell kiválasztani azt, ahol az eladó bankol, majd a csomag biztosításának kifizetését kérik a csalók, és az átutalás biztonsága érdekében azt is kérik az eladótól, hogy telepítsen a gépére egy programot. És így máris hozzáfér a csaló a bankszámla adatokhoz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra hívja fel a figyelmet, hogy soha nem szabad pénzt utalni eladóként. Az eladó csak fogadja a pénzt, és soha nem küldi! Ahhoz pedig, hogy a vevő pénzt utaljon, nincs szükség semmilyen programra, és a netbankba se kell bejelentkezni! Utalás fogadásához elegendő megadni a bankszámlaszámot és a nevet, esetleg a másodlagos azonosítót, ha van ilyen.

– Soha nem szabad megadni további bankszámla adatokat, felhasználói fiókazonosítókat, jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon érkező kérésre – hangsúlyozza ajánlásai közt az MNB.

Ismeretlen programot vagy applikációt számítógépre, mobiltelefonra nem javasolt letölteni, főleg nem egy linkre kattintva. Fontos tudni továbbá, hogy a csalás és a tényleges jogosulatlan átutalás között akár napok is eltelhetnek, ezért amint azt észleli valaki, hogy csalás áldozatává vált, azonnal, késlekedés nélkül jelentse az esetet bankjánál, és tegyen feljelentést.