Ők a legjobb cukrászok Baranyában!

A cukrász szakma vitathatatlanul az egyik legszebb a világon, hiszen amellett, hogy szemre is gyönyörű alkotások születnek egy-egy műhelyben, az ízlelőbimbóinkat is elvarázsolják. A legjobb baranyai cukrász, vagy cukrászda kapcsán feltett kérdésünkre közel 200 komment érkezett a bama.hu Facebook-oldalán, de akadtak olyan alkotók is, akik kiemelkedően sok szavazatot kaptak olvasóinktól.

A legjobb baranyai cukrászda felkutatásakor több remek cukrász is említésre került, a legtöbb szavazatot kapó szakembert meg is szólaltattuk.

Több cukrászda mellett feltűnően sokszor említettek meg olvasóink egy személyt, aki végül a legtöbb szavazatot begyűjtve a legjobb baranyai cukrász címet érdemelte ki a kommentelőktől. A 24 éves Bognár Cintia Emesét meg is kerestük, hogy mesélje el nekünk, minek köszönheti hatalmas népszerűségét, valamint azt, hogy mióta foglalkozik finomságok készítésével.

Egész kisgyermekkorom óta foglalkoztatott a cukrász szakma, ezért otthon már egy pár ízelítő leckét is vettem. A szakma megszerzése után rögtön el is kezdtem dolgozni a Capri cukrászdában. A tapasztalatok szerzése után a férjemmel úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk az egyik nagy álmomat, és megnyitottuk Komlón a saját kis cukrászdánkat, amely a Rózsa Kézműves Cukrászda nevet kapta. Immáron három éve fejlődünk együtt a vállalkozásunkban, nagyon szeretjük minden percét, a vendégeket, a sok kihívást egyaránt. Távolabbi céljaink, hogy még tovább fejlődjünk és még nagyobb cukrászdát vezessünk.

Cintia azt is elárulta, hogy miként fogadta a sok-sok szavazatot, jelölést.

Szeretném megköszönni minden kedves kommentelőnek, hogy rám szavazott, nagyon sokat jelent számomra, és nagyon boldog vagyok.

Olvasóink ugyan elsöprő többségben az ő nevét írták kérdésünk alá, de akadtak egyéb helyek is, akik több szavazó számára is emlékezetesek maradtak. A hosszúhetényi Z44 Cukrászműhely finomságait is nagyon sokan kedvelik, de a pécsi Nemcsak1süti Kávézó, valamint a Torta Pécs harapnivalói is népszerűek.

Korábban készítettünk egy összeállítást annak kapcsán, hogy melyek a legjobb cukrászdák Baranyában a Google értékelések alapján, akkor a Hanna Cukrászda, a Czukor Borsó, valamint a Trüffel Cukrászda is említésre került többek között.