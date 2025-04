Bizonytalan jövő − bezár a pécsi Expo Center

Új helyszínen a PEN 2025-ben

Még tavaly számoltunk be arról, hogy a Pécsi Egyetemi Napok 2025-ben nem az Expo Centerben lesz megtartva. Akkoriban is többször írtunk arról, hogy a helyszínen rendezett koncertekkel mindig problémák adódtak, vélhetően ezen dolgok összessége is hozzájárult ahhoz, hogy végül így alakult az épület sorsa. Ugyanakkor az új helyszín, azaz a Zsolnay Negyed környékén élők számára aggodalomra adhat okot, hogy a sok-sok koncert ezúttal őket bosszanthatja. A PEN május 1-től május 3-ig tart majd, a fellépők között pedig ott lesz többek között a 30y, Analog Balaton, Bagossy Brothers Company, Bëlga, BSW, Jay Lumen, Lenkke, Metzker Viktória, NECC Party, Parno Graszt, Punnany Massif, és Yamina is.