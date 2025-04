Milliárdokat dobtak ki az ablakon! De miért?

A 2009 előtt regnáló szocialista városvezetések idején hárommilliárdból felhúzott pécsi Expo Center a közelmúltban zárt be, miután kiderült, hogy veszélyessé vált a szerkezete. Hivatalosan „statikai problémákat” jelöltek meg a beltéri részek bezárása kapcsán. Csakhogy, az épület ponyvaszerkezete már 2021 óta köztudottan rossz állapotban volt, a 2006-os választási kampány miatt felhúzott épület különböző elemein pedig megjelent a korrózió is. Már 2022 decemberében is úgy szerveztek ott szilveszteri bulit, hogy munkatársunk birtokába került dokumentumok szerint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. akkori vezére, az azóta Pécset is elhagyó Szabó Szilárd ezt már legalább másfél évvel korábban tudhatta.

A pécsi Expo Center másfél évtized után zárt be, kérdés, hogy meg lehet-e még menteni

Fotó: Kovács Liliána

A szakértők már akkor megmondták, hogy „általánosan elmondható, hogy a ponyvaanyag már jelentős károsodással bír, a külső védőrétegek jelentősen megkoptak, több helyütt az alapszövetig lekopott a PVC borítás és így a statikai szempontból fontos alapszövetek roncsolódnak, ennek hatására szövet szakadásának esélye nő". De a kapcsolóelemek jó része is rozsdásodott már akkor.

Javítást három éve 200 millióra becsülték

2021-ben még "csak" 200 milliósra becsülték a javítási költségeket. Az, hogy az azóta elszállt építőanyagárak miatt ezt ma 480 millió forintba taksálják. Ez szerepel a város költségvetésében. Nem lehet tudni viszont, egyelőre azt sem, hogy valójában kidobott pénz volt-e a több milliárd forint, amibe került az épület.

A TOP Plusz programba bekerült az Expo

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a TOP Plusz pályázatok közé bekerült a Vásártér mellett az Expo Center fejlesztése, amelynek lényege egy olyan rendezvényterület kialakítása lenne, amely mind beltéri, mind kültéri programok lebonyolítására alkalmas és a kisebb szekciótermektől kezdve a nagy szabadtéri rendezvényekig több igényt kielégítene. Az önkormányzat az épületben adna lehetőséget a feltörekvő pécsi garázszenekaroknak is.

A TOP Plusz projekt teljes költségvetése 2,5 milliárd forint, a későbbiekben dől el, hogy a pénzből mennyit költenek az Expo Centerre és mennyit a Vásártér fejlesztésére. Az Expo amúgy durván veszteséges, csak a fenntartása eddig 1,2-1,5 milliárd forintot vehetett ki a pécsiek zsebéből, de az épületre felvett brutális hitelt is a pécsi adófizetők állták.