Magasztos, euforikus, életre szóló élmény – így emlékeznek a Ferenc pápával való találkozásra a pécsiek

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a budapesti Hősök terén 2021. szeptember 12-én tartott záró szentmiséje örökre emlékezetes marad a több százezer résztvevőnek, köztük szép számban pécsieknek, baranyaiaknak is. A szentmisét a katolikus egyházfő, Ferenc pápa celebrálta.

Ferenc pápa a budapesti Hősök terén.

A nagy eseményre a Pécsi Egyházmegye zarándokbuszokat szervezett, amelyek a pécsi Szent István térről indultak. A járatokon az utazás alatt papok beszéltek a többi között a pápai látogatás jelentőségéről a zarándokok egyházi énekeket is énekeltek az úton. Az esemény fővárosi helyszínére szigorú biztonsági ellenőrzés után juthattak be a hívek, akik teljes egészében megtöltötték a Hősök terét, az Andrássy utat az Oktogonig és a környező utcákat.

Az egyik pécsi résztvevő, aki ott volt a Ferenc pápa elődjének, II. János Pál pápának pécsi látogatásán is, lapunknak elmondta, hogy az életre szóló esemény számára egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a közvetlenségéről ismert egyházfő pápamobiljával a hívek között tett egy kört az Andrássy úton. Ekkor volt lehetősége megpillantani Ferenc pápát, akiről videófelvételt is tudott készíteni.

Az Andrássy úti pápamobilozás legmeghatóbb jelenete volt, amikor a tömeg szélén álló szülők néhány hónapos csecsemőjüket átnyújtották a pápának, aki kézbe fogva a kisgyermeket, a kereszt jelét rajzolta a homlokára. A jelenet mélyen megérintette mindazokat, akik ezt a saját szemükkel, vagy a kivetítőkön közvetítve látták.

Ároni áldást énekeltek Ferenc pápa felett

Egy másik pécsi katolikus hívő, akinek édesanyját az 1938-as eucharisztikus kongresszuson maga Eugenio Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa áldoztatta a Hősök terén, két alkalommal is láthatta Ferenc pápát Magyarországon. Első alkalommal a 2021-es kongresszuson, majd két évvel később, 2023. április 29-én is ott lehetett a budapesti Rózsák terei templomban tartott eseményen is, amelyen Ferenc pápa mintegy hatszáz (köztük háborús) menekülttel és hátrányos helyzetű emberrel találkozott.

Már annak az atmoszférának is hatalmas ereje volt, hogy a sok résztvevő ugyanazt érzi, és ugyanazért van ott – mondta neve elhallgatását kérő megszólalónk, aki szerint a Ferenc pápával való találkozás egyszerre volt magasztos és euforikus. Az eseményen tanúságtevők beszéltek, akiket Ferenc pápa nagyon figyelmesen és elmélyülten hallgatott. Ferenc pápa egyszerre volt közvetlen, emberséges, megközelíthető – írta le akkori érzéseit megszólalónk.