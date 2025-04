Térden állva imádkoztak a férfiak a Dóm téren

Hagyományt teremtve első alkalommal imádkozták Pécsett a Székesegyház előtt a már több városban is elterjedt „TÉRden álló férfiak szentolvasója” imádságot április 5-én, szombaton délelőtt, csatlakozva a Mária Fiai, Férfi TÉRdeplő Rózsafüzér Szövetség és Misszió imaláncához. A férfiak a Dóm téren térden állva mondták el az elsőszombati rózsafüzér imádságot a békéért, a kiengesztelődésért és a megfogant életekért. - Az elsőszombati ima kiemelt szándéka a béke, a kiengesztelődés és a kegyelmi életben való gazdagodás, valamint a férfiak rózsafüzér imádság általi mindennapi megerősödése, védelme, növekedése hitben, reményben, szeretetben - részletezte beszámolójában a Pécsi Egyházmegye.

A férfiak Pécsett a Dóm téren imádkoznak térden állva, minden hónap első szombatján

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Több mint ötven férfi imádkozott együtt a Dóm téren

A pécsi bazilika déli kapuja elé felállított kereszt előtt több mint ötven férfi imádkozta együtt a szentolvasót. A közös imádságon a térdeplő férfiakat körülvevő nők állva végezték az elsőszombati imádságot. Május és június első szombatján újra várják a férfiakat közös TÉRdeplő rózsafüzér imádságra az egyházmegye főtemplomához Mária Fiai - a következő alkalomra május 3-án, szombaton 10 és 11 óra között kerül sor.

Hazánkban lengyel, horvát, ír és ausztrál példa nyomán 2024. március 2-án indult el az elsőszombati TÉRdeplő férfi rózsafüzér a Szent István-bazilika előtti téren.

A Pécsi Egyházmegye közlése szerint hazánkban is immár számos helyen imádkoznak egy időben térdelve magyar férfitestvéreink: Budapesten, Kaposváron, Szentendrén, Nyíregyházán, Mohácson és Kecskeméten, Erdélyben, a csíksomlyói kegytemplom előtt, illetve a Felvidéken is. Április óta pedig Pécs is csatlakozott a kezdeményezéshez.