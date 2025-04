Forgalmirend-változás Pécsen: sok autóst érint!

Mint írják, a Bolgár köz déli része a jövőben is kétirányú forgalmú marad, így a Bolgár köz eddig is zsákutcában végződő része és a Gerbera utca a 6-os számú főút irányából továbbra is megközelíthetőek maradnak.

Forrás: Google maps

A kivitelezési munkák 2025. április 29-én (kedden) kezdődnek meg.