Hangos fűnyíró, drága következmények: így kerüld el a borsos bírságot!

Nem árt pontosan ismerni, mikor engedélyezett a fűnyírás, egy rosszul időzített kerti munka ugyanis elég sokba fájhat. Sokakat bosszant, ha egy csendes vasárnap reggelen a fűnyíró zúgása veri fel az álmot, és a szomszéd mérgesen reagál a hangos kerti munkálatokra. Olvasónk kifakadása kapcsán jártunk utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak a fű vágására. Azt már sokan tudják, hogy kötelező rendben tartani az ingatlanhoz tartozó zöld felületeket – de arról kevesebben hallottak, hogy ennek mikor van itt az ideje, pedig ajánlatos ezeket a regulákat fejben tartani.

A fűnyírás szabályaival kevesen vannak tisztába, pedig vidéken mindenki rendszeresen végez kerti munkákat.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Ne hagyd, hogy a fűnyírás megkeserítse az életed

Nem mindegy, melyik napon és hány órakor indítjuk be a fűnyírót, és az is lényeges, mennyire zajos az eszköz, amit használunk. A fűnyíró traktor vagy a fűkasza például borzasztóan hangos eszköz, így ezekkel a fűnyírás kezdete semmiképp sem eshet korai órára. Az önkormányzatok bizonyos mozgástérrel rendelkeznek a szabályok kialakításában, de van egy alapvető időkeret, amit mindenhol figyelembe kell venni. Aki ezt megszegi, akár bejelentésre is számíthat – és a büntetés mértéke egyáltalán nem csekély.

A hétvégék sem szentek?

Olvasónk osztotta meg velünk kiakadását az egyik szomszédjával kapcsolatban.

Az egyik hétvégén végre hazautazott a lányom, aki több száz kilométerre lakik tőlünk. Szerettünk volna vasárnap délelőtt egy kicsit tovább pihenni, majd összehívtuk az egész családot egy közös nagy ebédre. Sajnos a szomszédságunk egyik tagja nem ilyen tervekkel vágott neki a hétvégének, ugyanis reggel 8-tól kezdve egészen délutánig szüntelen ment a fűnyírója. Értem én, hogy ő szombaton is dolgozik, ezért máskor nincs ideje, de ezt akkor sem illik megtenni a szomszédság többi lakójával szemben.

A fűnyírás szabályai 2025-ben

2025-től szigorodtak a szabályok a fűnyírással és más, zajjal járó kerti munkákkal kapcsolatban. A cél, hogy a zajszintet csökkentsék, és ne mérgesedjenek el a szomszédok közti viszonyok. Ennek érdekében az önkormányzatok új, szigorúbb szabályozásokat vezettek be az ilyen tevékenységek időbeli korlátozására.

A jelenlegi szabályozás a következőképpen néz ki: Hétköznapokon : reggel 7 és este 8 óra között lehet zajos kerti gépeket használni.

: reggel 7 és este 8 óra között lehet zajos kerti gépeket használni. Szombaton : 9–12 óra és 15–18 óra között megengedett a munka.

: 9–12 óra és 15–18 óra között megengedett a munka. Vasárnap és ünnepnapokon: teljes tilalom van érvényben – fűnyíró, láncfűrész vagy más hangos eszköz használata nem megengedett. Fontos tudni, hogy ezek az idősávok településenként eltérhetnek, mivel az önkormányzatok saját szabályokat is hozhatnak, melyek eltérhetnek az országos előírásoktól.

Mennyibe fáj a bírság?

Aki nem az engedélyezett időszakokban végzi el a kerti munkákat, jogsértést követ el, és pénzbüntetést kaphat. A bírság mértékét az adott önkormányzat határozza meg, de nem ritka, hogy több tízezer forintos összegről van szó – különösen, ha az illető nem először vét.