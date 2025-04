Pécsen is baj van a külföldi futárokkal: nem találnak oda, nem beszélnek angolul sem

Olvasóink több észrevételt is küldtek hírportálunknak az utóbbi hetekben. Tapasztalataik szerint a külföldi ételfutárok gyakran eltévednek, nem találják meg a pontos címet, vagy egyszerűen nem tudnak kommunikálni a rendelőkkel. A panaszok szerint előfordult már, hogy a futár egy teljesen más utcába vitte ki az ételt, vagy hosszú percekig kereste a címet, miközben az éhes rendelő hiába próbálta telefonon eligazítani.

Sok a külföldi ételfutár Pécsen is (illusztráció).

Fotó: MW

– Volt olyan esetünk, hogy a futár húsz percig keringett az utcában, nem tudta értelmezni, hogy melyik épületbe csengessen fel – mesélte egy pécsi belvárosi irodában dolgozó fiatalember. –Próbáltam angolul is mondani neki, de nem értette. Végül lementem az utcára, hogy megkeressem.

„Ha lehet, magyar futár vigye ki”

Az csak a probléma egyik része, hogy nehézkes a kommunikáció, többen azt is nehezményezik, hogy van olyan futár, aki nem ismeri a forintot, készpénzes fizetésnél nem tud helyesen visszaadni. A vendéglátóhelyek is egyre gyakrabban szembesülnek a problémával. Az egyik pécsi étterem alkalmazottja elmondta, hogy ők is tapasztalják, hogy sok külföldi futár nem beszél magyarul, de ami nagyobb gond, hogy az angolt sem mindig értik.