Ezt nem fogod tudni elintézni ügyfélkapu+, vagy a DÁP nélkül!

DÁP esetén

A NAV-Mobil alkalmazás átirányít minket a DÁP-alkalmazásba, ahol azonosítanunk kell magunkat jelszó, ujjlenyomat vagy arcfelismerés segítségével. Ezután a DÁP felajánlja a bejelentkezést a NAV-Mobilba, ezt követően nem dob vissza minket automatikusan, így magunknak kell visszalépni a NAV-os felületre. Amennyiben a NAV-Mobil újbóli megnyitásakor a „Sikeres bejelentkezés” feliratot látjuk, akkor jól csináltuk a dolgunkat.

Ügyfélkapu+ esetén

Az Ügyfélkapu+ választásával a NAV-Mobil ezúttal is átirányít minket, jöhet az ügyfélkapu bejelentkezés. Adjuk meg a felhasználónév+jelszó párosunkat, és már bent is vagyunk. Ezt követően meg kell adnunk a hatjegyű hitelesítő kódot, amit e-mailben vagy a letöltött hitelesítő alkalmazásban (Authenticator) kapunk meg. Ha mindezzel megvagyunk, már meg is történt a sikeres bejelentkezés.

Térítsük meg a számlát

Bejelentkezés után a gépjárműadó menüpontban láthatjuk a fizetendő összegét és az ügyszámot. Ezt követően csak koppintsunk a „Fizetek” gombra és az applikáció átirányít minket a banki fizető felületre. A sikeres fizetésről visszajelzést is kapunk.