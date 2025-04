Giganyulak, viszkis tojások, fészek készen - ilyen az idei húsvéti giccskínálat

Már jó egy hónapja megjelentek a csokoládényulak és -tojások a boltok polcain, most pedig már csúcsra jár a kínálat. Körülnéztünk, milyen az idei felhozatal – nem csak az árak miatt tátottuk el olykor a szánkat.

Márkás kontra „névtelen" - ég és föld

Az, hogy a neves csokoládémárkák termékei drágábbak, már nem újdonság. Nem véletlen, hogy ezek kerülnek előtérbe a polcokon, pláne, hogy nem csak minőség és mennyiség, de választék szempontjából is előnyben vannak.

Nagyobbat és többet

A gyártók ezt az elvet követve igyekeznek még nagyobb hasznot húzni. A kisebb nyulakat kettes, hármas vagy négyes, a tojásokat viszont még nyolcas kiszerelésben is kínálják. Vehetünk ugyanakkor giganyulat vagy egy „strucctojást” is . Ennek tökéletes ellentéte az a csokoládé, aminek valójában egy tizedét lehet megenni, a többi a dizájn része. Konkrétabban: a nyuszinak csupán a feje készült csokiból, a teste már papír, az árán viszont ezt nem érezzük.

Ízkavalkád és alkohol csokiba mártva

Természetesen még kapható egyszerű tejcsokoládéból készült édesség, de egyre nagyobb a választék a különböző ízesítésekből. Az ét- és fehércsokoládés figurák mellett az epres és a mogyorós számíthat még old schoolnak, a töltelék viszont lehet az almástól kezdve a pattogó cukorkáson át a karamellásig szinte bármilyen. Sőt, a magukat még gyereknek érző felnőtteknek is készülnek húsvéti finomságok: viszkis, vodkás, likőrös és kávés bonbont vagy tojást is ajándékozhatunk nekik.

A csomagolás is csábító

Gyakran a silányabb minőségű belsőt látványos külsővel leplezik. Melyik lányos szülő tudna ellenállni például egy csupa rózsaszín, masnis nyúlnak vagy mesebeli hercegnős tojásnak? Könnyen szemet szúrhatnak a sok színes között a jellegzetes magyar motívumokkal díszített tojások is. De már az is sokat nyom a latba, ha egy sokkal vidámabb bárány köszön vissza a csomagoláson, mint a többin. Sőt, nem csak a papír tornázhatja fel a csoki árát: a műanyag öntözőkannából kikandikáló nyuszi vagy a tojásból kibújó kiscsibe cukiságfaktora is többet ér.