Halálos játék, vagy csak önveszélyes kihágás?

Nincs is szebb annál, mint amikor valaki nyeregbe pattan, és a természet közelségében gurul Orfűre, a Remeteréten átvágva, a fák között kanyargó úton. A baj csak akkor kezdődik, amikor a szabadság összekeveredik a szabályok figyelmen kívül hagyásával és abból halálos játék lesz. Egy nemrég felvett videón jól látszik: egy biciklis 40-60 km/h-s tempóval száguld lefelé a hegyről, nemcsak a záróvonalat lépi át, hanem az ellenkező sávban, egy terepjáró mögött alig 50 centiméterrel halad – mintha versenypályán lenne, nem pedig egy éles kanyarokkal tűzdelt közúton. Nézni is rossz, belegondolni még inkább, hogy mi lett volna akkor, ha valaki szemből jön. Ez halálos játék.

Ez lehet a vége a halálos játéknak

Fotó: WUT.ANUNAI / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Felmerül a kérdés: mi kell ahhoz, hogy a kerékpáros is közlekedőként legyen kezelve – nem csak jogilag, hanem saját magánál is? Jogosítvány? Rendszám? A KRESZ világosan fogalmaz: ahol van kijelölt, jól használható kerékpárút, ott azt kell használni. Ráadásul az itteni, mecseki szerpentinen még autóval is oda kell figyelni, a kanyarokban a buszok sem férnek el a saját sávjukban.