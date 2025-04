Kereplő helyettesíti a harangokat szombatig

A harangok Rómába mennek nagycsütörtökön - a harangszót egészen nagyszombatig kereplő helyettesíti, ami egyúttal a gonosz elűzésre is szolgál. Kiskassán is őrzik a keresztény hagyományt - a Kiskassai Német Önkormányzat és a Kiskassáért Német Egyesület által felújított kereplő is megszólalt a faluban nagycsütörtökön este, jelezve, hogy a kiskassai harangok is Romába mentek, népies kifejezéssel megsüketültek.

Rómába mentek a kiskassai templom harangjai is - a felújított kereplő helyettesíti azokat szombatig

A harangokat helyettesítő kereplő elűzi a gonoszt

Nagycsütörtök – népies nevén csonkacsütörtök vagy zöldcsütörtök – a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja. Ehhez a naphoz számos népszokás és hagyomány kötődik, az egyik ilyen a harangozást helyettesítő kerepelés.