Nem kell vidámpark, igazi kátyú hullámvasút van Pécsen!

Bár januárban kiderült, hogy közel félmilliárd forintért vásárol a pécsi városüzemeltetési cég kátyúzáshoz szükséges aszfaltot, nagyobb kátyúzási munkálatokat nem láttunk eddig ebben az esztendőben. Persze nem kizárt, hogy az év közepén azért történik valami, de az is köztudott, hogy az újraválasztott pécsi polgármester lassan hat éve azt ígérte meg, hogy új kátyúzási módszert honosít meg a városban és eltünteti a kátyúkat, ami nem történt meg – tény, semmilyen céldátumot nem jelölt meg, így ez akár 100 év múlva is lehet. Olvasóink arra hívták fel a figyelmet, hogy Pécs városában a Tüzér utcában, különösen a pécsi mentőállomás közelében gyakorlatilag hullámvasút az aszfalt. Kerestük is a városüzemeltetési céget, a Biokom Nkft. is, amely közölte, hogy a Tüzér utca érintett szakaszán a kötő- és kopóréteg teljes szélességű cseréje javasolt, mintegy 510 folyóméter hosszan. Ez a felújítás

szerepel Pécs önkormányzatának középtávú útfelújítási programjában, ennek becsült költsége bruttó 194 millió forint.

Hullámvasút ez a szakasz. De meddig élvezhetjük?

Hullámvasút helyett fejlesztés

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP városházi frakciójának a vezetője szerint a választás előtt, tavaly kampányaszfaltozás volt, akkor is csak néhány centis kopórétegeket cseréltek le.

– Persze fontos az is, ha egy-egy szakaszon pár száz méteren megújul egy szakasz, de az utcáknak csak egy részét csinálták meg. Meglehetősen hiányos volt ez a munka, nem látjuk a nyomát annak, hogy ennek bármilyen folytatása is lenne idén – mondta lapunknak.

Mivel vége a választásnak, úgy tűnik, hogy már nem fontos, hogy a pécsiek számára jobb utakat alakítson a ki a városvezetés. Ezen mindenképpen változtatni kell, mert a probléma csak halmozódik: egyre rosszabbak és egyre kátyúsabbak az utak.

Nemhogy halogatni kéne a munkát, hanem felgyorsítani a felújítási folyamatot, a rendelkezésre álló forrásokat pedig értelmes dolgokra kellene fordítani, mint például a közúthálózat fejlesztése – fogalmazott.

Másrészt az is megjegyezendő, hogy arra is volt példa, miszerint egy pár évvel korábban jól felújított utat ismét felbontottak közmű munkálatok miatt. Ilyen volt Pécsen a Nagy Imre út esete, ahol újra kellet aszfaltozni azt az utat, amit pár éve leaszfaltoztak.

Ugyanarra az útra kétszer költötték el a felújítási pénzt, ez pazarlás, ezt nem engedheti meg magának a város.

– tette hozzá a frakcióvezető.