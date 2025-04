Át kellene telepíteni a pécsi Hunyadi szobrot?

A Hunyadi Jánosról szóló film ismét a köztudatba emelet a törökverő hőst, akinek emléke előtt baranyai vármegyeszékhely közel hetven éve hatalmas ünnepséggel adózott. Sőt, Pátzay Pál, Kossuth-díjas művész 1951-ben kapta a megbízást, hogy a pályázaton első helyezést elért terve alapján, Hunyadi János szobrát elkészítse Pécs városában. Erről a Dunántúli Napló azt írta, hogy „Hunyadi János életnagyságánál nagyobb, bronzból öntött lovasalakja magas talapzaton áll majd, alacsony, kőből készült emelvényen, amelyre négy oldalról lépcsők vezetnek”. Hunyadi szobra pedig a magyar nép hazaszeretetének, lángoló hősiességének bronzba öntött jelképe.

A Hunyadi szobor az avatás után, a háttérben még a "régi" kupolás Dzsámi - Fotó: DN archív

A szobor létrehozása elképesztő érzelmeket váltott ki Pécsen, még évekkel később is, 1956 nyarán is annyira sok bírálat érkezett, hogy az akkori ellenvéleményt nem tűrő kommunista rendszerben kemény kritikákat fogalmaztak meg az újságban is – részben olvasói levelekre, panaszokra hivatkozva.

A városlakók nagy része ugyanis ellenezte azt, hogy Hunyadi János lovasszobra a Széchenyi térre, sőt annak dél-keleti sarkában kerüljön.

A lap vezércikkében azt írja, hogy „Pécs városának lakói egységesen és félreérthetetlenül szót emelnek a szobor jelenlegi elhelyezése ellen. Ez egyhangú vélemény. A másik egyhangú vélemény valóban egy hang véleménye: Pátzay Pál szobrászművészé”.

A pécsiek közül többen a Kórház teret, a 48-as teret javasolták a helyszínnek, vagy legalábbis nem a sarkát, hanem a főtér közepét. Azzal érveltek, hogy a

a szobor elhelyezését szóban bíráló pécsiek mennek majd el napról-napra Hunyadi János előtt, az ő szemüket sérti az aránytalanná tett tér.

Az alkotást pedig a korábban vitatott és jelenlegi helyén, 1956. augusztus 12-én avatták fel, Hunyadi János halálának 500. évfordulójához kapcsolódóan (jelen ismereteink szerint 11-én hunyt el – szerk.). Ez alkalommal Pécs országos ünnepség színhelye volt, a Hadtörténeti Múzeum „Hunyadi vándorkiállítást" rendezett, lovas sportbemutatót tartottak, valamint a szabadtéri színpad műsorára tűzött művek is Hunyadi Jánossal voltak kapcsolatosak. Még különvonatot is indítottak Pécsre, hogy az eseményen részt vehessenek azok is, akik az ország más pontján élnek.