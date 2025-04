Káprázatos a húsvéti díszítés Baranyában, a legjobbakat megmutatjuk (GALÉRIA)

Idén is olyan képeket vártunk a baranyai falvakból, városokból, amelyek a szépen feldíszített főtérről, utcákról készültek, netán egy ünnepi díszbe öltözött középületről, hivatalról, kultúrházról. Sok gyönyörű húsvéti képet kaptunk a baranyai településeken élőktől és Györkő Zsombor fotóstól is, ezeket is sok szeretettel mutatjuk be önöknek!

A beremendi húsvéti dekoráció kicsik és nagyok kedvence

Fotó: Györkő Zsombor

Kisharsányból például egy kedves üzenetet is továbbítottak, miszerint a Faluszépítők csoportja vállalta, hogy idén még szebbé varázsolják településüket.

– Az volt a lakosság kívánsága, hogy ne csak a központban, az önkormányzat előtt legyen díszítés, hanem egyéb helyeken is. Így mi 7 helyszínen dekorálunk a településen, még a külterületi (hozzánk tartozó) Sáripusztán is. És ami még csodálatosabb, hogy az ügyes kezű segítőinkkel együtt igyekszünk minél gazdaságosabban elkészíteni a figuráinkat: magunk szabjuk, varrjuk, vágjuk, ragasztjuk kellékeinket. Az elkészült dekorációnkon kívül a héten rendezzük át nyuszikertté a templomkertet, ahol húsvét vasárnapján egy nagyszabású húsvéti forgatagot (nyuszis kalandtúrát és ügyességi tojásos játékdélutánt) rendezünk a falubeli családoknak és a környékről érkezőknek – fogalmazott Lakatos Tivadarné, Kisharsány közművelődési munkatársa.

Ők is húsvétra készülnek

Erdősmecskéről is számos szép fotó érkezett és ismertetőt is kaptunk. Eszerint a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske az Erdősmecskei Német Önkormányzattal közösen nagy hangsúlyt fektet a hagyományok (főként a magyarországi német tradíciók) megőrzésére.

– Húsvét közeledtével székhelyünket ünnepi köntösbe öltöztettük, dekorációnkban szerepet kapott a húsvéti nyuszi, valamint a húsvéti tojás, melyek mind a magyar, mind a német hagyomány fontos elemei. Emellett pedig minden tevékenységünknél fontos számunkra a kétnyelvűség, így a húsvéti üdvözletet is mindkét nyelven beépítettük a dekorációba

– ismertette Hengl Melitta, a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske elnöke.