Véres húsvéti napok Pécsen: fejbe vert nő, két halott gyalogos

A húsvét kereszténység legnagyobb ünnepe, ennek ellenére igyekeztek megfosztani ettől minket a rendszerváltás előtt. Erre pedig jól rájátszott az is, hogy a húsvéti ünnep köré számos más, termékenységi, pogány, népies hagyományelem is épült.

Nemcsak a nyusziról szólt a húsvét

Így aztán amíg a teljes kommunista fordulat előtt még az egyházi, húsvéti istentiszteletek időpontja is szerepelt a lapokban, 1948-ban már csak így írt az Új Dunántúl:

Ünnepi ebéd. Mákos-diós kalács, virág, ajándék jelenti az idei húsvétot, amely az előjelekből ítélve gazdagabb és ezért boldogabb lesz, mint a felszabadulás óta elmúlott három húsvét bármelyike.

A "felszabadulás" vonala visszaköszönt tíz év múlva is például amikor a Szigetvári Vajüzem vezetősége külön hirdetésben az közölte, hogy

felszabadulásunk évfordulója és a húsvéti ünnepek alkalmából szeretettel köszönti szállítóit, gyűjtőit és dolgozóit.

Téglával vertek fejbe egy nőt Pécsen

Néhány év múlva aztán, 1960-ban tragikus volt a húsvét, hiszen húsvét vasárnapján téglával leütötték P. Dezsőné pécsi lakost a Tüzér utca 3. számú ház előtt. A mentők fejsérüléssel beszállították a Megyei Kórházba. Arról nem szólt a híradás, hogy mi lett végül a megtámadott asszonnyal.

Nyugatnémet játékok voltak a sztárok

1970-ben alaposan készültek a játékboltok is, a Kossuth Lajos utcai (mai Király utca) a 13. sz. Játékboltban „bőséges áruválaszték” várt mindenkit, a reklám szerint „Pikovonat-tartozékok minden mennyiségben!” kaphatóak voltak, sőt „nyugatnémet játékok érkeztek”.

Két halott gyalogos

1980-ban már lazább volt a hangvétel is, húsvét utáni összegzéseben kiderült, hogy a locsolásért járó honorárium miatt a detoxikáló állomásnak nem volt dolga, mert a két nap alatt mindössze két páciensük akadt — szóval viszonylag csendes napjaik voltak.

A rendőrségnek sem akadt az átlagosnál több dolga, ezúttal egyszer sem következett be a szonda „színeváltozása". Két halálosan végződő közúti baleset történt, mindkét esetben gyalogos volt az áldozat, a személygépkocsiik vezetői azonban nem fogyasztottak előtte szeszes italt. (Szomorú, hogy a húsvét most is tragédiával terhelt, hiszen éppen a minap halt meg két fiatal Görcsöny mellett. )