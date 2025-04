No, vajon ehet-e kicsit becsiccsentve biciklizni húsvétkor? (VIDEÓ!)

Ittas vezetés húsvétkor: a tavalyi ünnep lesújtó statisztikái

A rendőrség által közzétett adatok alapján ezer körüli személyből 327 fő vezetett ittasan tavaly húsvétkor, a lefülelt elkövetők több mint fele (186 fő) ellen pedig büntetőeljárás is indult. Amennyiben az alkoholt fogyasztott vezető balesetet is okoz, nem csupán a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is.