Kár lenne kihagynod ezt a szombati programot

Közösségi virágültetés és fűkaszálás a belvárosban: tegyünk együtt környezetünkért Pécsváradon.

A virágokat a Pécsváradért Alapítvány biztosítja, de az ültetésben a Te segítségedre is számítanak! Találkozó május 3-án 9 órakor a Szentháromság téren.

A résztvevőknek frissítőt biztosítanak (poharat vigyél magaddal), illetve korlátozott számban kerti eszközök is rendelkezésre állnak a helyszínen, de érdemes sajátokkal is készülni. Fontos, hogy az előkészületek már kedden délután megkezdődnek egy közösségi fűnyírás keretein belül, délután 16.30 órától. Aki teheti, ráér, gépe és kedve is van, az csatlakozzon az eseményhez a belvárosban. A gépekhez az üzemanyagot biztosítanak.