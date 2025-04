400 ezer forintból álmodtak kertet – és sikerült is! Nézd, mit alkottak Pécsen

A projekt a Tesco „Ön választ, mi segítünk” programjában nyert 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, amelyet 2025. február 1. és március 31. között valósítottak meg. A cél az volt, hogy az intézmény lakói számára egy esztétikus, funkcionális és közösségépítő kert jöjjön létre, amely hosszú távon hozzájárul a jobb életminőséghez.

Virágba borult az Otthon – a Kerek Világ sikeres közösségi projektje

Örömteli, hogy a Kerek Világ Alapítvány másik pályázata is sikerrel járt: a szervezet által működtetett általános iskola ugyanis a Tesco „Start a jövőért” programjára is benyújtott egy közösségi kert létrehozására irányuló pályázatot. A cél itt az volt, hogy fogyatékkal élő és ép gyermekek közösen gondozhassanak egy kertet, erről korábban beszámoltunk. A pécsi lakosoknak is nagy szerepe volt a sikerekben: a Tesco-áruházakban leadott zsetonokkal ugyanis sokan álltak a jó ügy mellé.