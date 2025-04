Keressünk pénzes sarkot a lakásunkban

A három szín

A lila a gazdagsághoz kapcsolódó árnyalat, így ha lila színű tárgyat helyezünk el a sarokban, az aktiválhatja a gazdagságot és a bőséget. A gazdagság a Fa elemhez is kapcsolódik. Mivel ekkora növényt képtelenség a házban tartani, egészséges zöld növényt helyezzünk a területre, ezzel javítható az önértékelés, így a pénzügyi helyzet is. A feng shui hívei trópusi pénzfát, érmenövényt vagy jádenövényt visznek be. A zöld és a kék a Fa elemhez kapcsolódó színek, amelyek elősegíthetik a növekedést és a gyógyulást ezen az életterületen. Akár az egész falat is befestheti zöldre!

A tiszta víz ereje

Az öt elem rendszerben a víz táplálja a fát, így a Víz elem támogatja a vagyonterületet, például egy kicsi szökőkút formájában. De a víz mindig legyen benne tiszta: a piszkos, pangó víz nem javítja otthona feng shuiját. Szökőkút híján a tiszta és folyó víz képeivel is beilleszthet műalkotásokat a sarokba. Az ametisztkristály bíbor színe miatt remek kiegészítője a gazdagságnak, és a lelki és anyagi bőség érzését sugallja.

Persze azt még a feng shui sem állítja, hogy elegendő a vagyonsarok felturbózása: szakember segíthet kideríteni, miért marad el az anyagi jólét. Talán a pályamódosításban rejlik a titok. A valódi ok feltárásában érdemes szakember segítségét kérni.

