Egész napos kirándulást szerveznél Baranyán belül? Tuti tippeket kaptunk egy idegenvezetőtől

Baranya vármegye Magyarország egyik legváltozatosabb és legélménydúsabb térsége, ahol egyetlen nap alatt is különleges kulturális, történelmi és gasztronómiai élményekkel gazdagodhatunk. Reinerné Udvari Mónika pécsi idegenvezető segítségével három egész napos programajánlat készült, amiket akár irányításával be is járhatunk. Ezek nemcsak Pécs városára, hanem a vármegye további gyöngyszemeire is fókuszálnak. Ezek a kirándulási útvonalak ideálisak lehetnek akár turistáknak, akár helyieknek, akik új szemmel szeretnék felfedezni szülőföldjüket.

A pécsi belvárosban szinte egész nap gyönyörködhetünk, érdemes ide egy egész napos kirándulást szervezni.

Fotó: Kovács Liliána

A három egész napos kirándulás egy idegenvezető összeállítása szerint:

Pécs városi nap

Siklós–Villány túra

Mohács

1. Pécs városi nap: történelem, kultúra és Zsolnay-varázs

A nap első felében a pécsi belváros felfedezése kerül terítékre. A Barbakánnál kezdődik a séta, ahonnan a Pécsi Székesegyházhoz vezet az út. Az altemplom, az oldalkápolnák és a toronykilátó megtekintése után következnek az ókeresztény sírkamrák – a világörökség részét képező emlékek. Innen a város hangulatos utcáin keresztül elérhető a lakatfal, majd a Széchenyi tér, ahol a dzsámi épülete emblematikus látvány. A belvárosi élményt egy kisvonatos körút zárja, ami másik szemszögből mutatja be a várost.

A délutáni program a Zsolnay Kulturális Negyedbe vezet, ahová a Barbakántól autóbusszal lehet eljutni. Az északi bejáraton belépve elsőként a kézműves udvar kínál interaktív élményt: cukorkakészítés és szuvenírvásárlás is lehetséges. A negyed felfedezése során érdemes legalább két-három helyszínt alaposabban is bejárni, például a Gyugyi-gyűjteményt vagy a Látványmanufaktúrát. A nap méltó zárásaként még a Zsolnay-mauzóleum meglátogatása is remek választás.

A siklósi vár és a villányi boros kalandok is remek egész napos program lehet.

Fotó: Löffler Péter

2. Siklós–Villány túra: szőlők, várak és lelki feltöltődés

Ez a túra a Szalánta–Túrony útvonalon keresztül vezet a Villányi borvidék és a történelmi Siklós felé. Az első megálló a máriagyűdi kegyhely, amely spirituális nyugalmat áraszt. A Levendulaházban különleges levendulaszörp kóstolására is lehetőség nyílik. Innen már csak egy ugrás a Siklósi vár, ahol nemcsak a vár történetével ismerkedhetünk meg, hanem a Vadászati Múzeumban trófeagyűjteményt is megcsodálhatunk. A panoráma teraszról nyíló kilátás és a Tenkes kapitányának legendája igazi időutazást kínál.