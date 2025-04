Új nevet kaphat a városi kórház - a lakosok ezt szeretnék

Lakossági kezdeményezés érkezett április 9-én dr. Vass Péter polgármesterhez, amelyben a szigetváriak kérték: az önkormányzat kezdeményezze a Pécsi Tudományegyetemnél a Szigetvári Kórház átnevezését „Dr. Kovács Csaba Kórház” névre. A javaslat mellett azt is indítványozták, hogy Dr. Virág Sándor kiemelkedő munkássága előtt tisztelegve a városi Közegészségügyi és Szociális Díj viselje az ő nevét – ismertette az önkormányzat.

A Szigetvári Kórház őj nevet kaphat ha pozitív döntés születik

Fotó: Löffler Péter

Nem csak a kórház neve változhat

A képviselő-testület 2025. április 24-i ülésén támogatta a kórház névváltoztatására vonatkozó javaslatot, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a város kiválóságainak méltó elismerése iránt. A város vezetése megküldte a kezdeményezést döntéshozatalra a Szigetvári Kórházat működtető Pécsi Tudományegyetem kancellárjának. Ugyanezen az ülésen az önkormányzat módosította a díszpolgári cím, a városi kitüntetések és elismerések adományozásával kapcsolatos rendeletet is. A díjak elnevezését – presztízsük növelése és méltó hagyományteremtés céljából – a város köztiszteletben álló polgárairól nevezték el, valamint két új díjat is alapítottak.

Az Oktatási és Közművelődési Díj kettéválása révén létrejött a Pirisi Jánosné Oktatási Díj és a Zágon Gyula Kulturális Díj .

és a . A Közszolgálati Díj ezentúl Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj lesz.

ezentúl lesz. A Közegészségügyi és Szociális Díj új neve Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj lett.

új neve lett. Az Ifjúsági és Sport Díj mostantól Módos János Ifjúsági és Sport Díj néven ismert.

mostantól néven ismert. A Városfejlesztési Díj az Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj nevet kapta.

az nevet kapta. A Nevelés Ügyéért Plakett pedig a jövőben Szigetvár Nevelés Ügyéért Plakett néven kerül átadásra.

pedig a jövőben néven kerül átadásra. Új kitüntetésként alapították meg a Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díjat, amellyel a helyi gazdaság kiemelkedő szereplőit ismerhetik el a jövőben.

A döntések nemcsak a múlt kiválóságainak állítanak méltó emléket, hanem megerősítik Szigetvár közösségi identitását is.