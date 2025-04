Kiégett, kritizált, túlhajtott, alulfizetett közteresek Pécsen

Barkóczi Csaba, a pécsi kulturális bizottság elnöke nemcsak a pécsi kulturális intézményeknél szeretett volna béremelést elérni, hanem a Pécsi Közterület-felügyelet dolgozói számára is. Pécs idei költségvetésében ezért erre szeretett volna több mint 40 millió forintos forrást elkülöníteni február közepén. Akkor azt javasolta, hogy a város csoportosítson át pénzt a városi propagandától a közterület-felügyelet számára, amiből 11 új dolgozó felvételére került volna sor, négy új járőrpárt és három további dolgozót foglalkoztattak volna a kameraközpontban. Ezzel 59-ről 70 főre nőtt volna a létszám. Ezek mellett a szervezet dologi kiadásaira is többet áldozott volna Barkóczi. A nemzeti oldal politikusa azért javasolta mindezt, mert a dolgozók méltatlanul keveset keresnek, társadalmi megbecsültségük alacsony, miközben folyamatosan hatósági feladatokat látnak el, kritikákat kapnak még olvasóinktól is. A béremelést és a létszámbővítést azonban leszavazta a baloldal segítségével a közgyűlés.

Így bukott el a közterület-felügyelet dolgozóinak béremelése

Lapunk úgy tudja, hogy a szervezetnél az elmaradt béremelés miatt forr a hangulat és az eltelt két hónapban nem nyugodtak meg a kedélyek. Több dolgozó is fontolgatja, hogy hátat fordít a felügyelőségnek és nem feltétlenül lesznek új belépők sem, hiszen az alacsony fizetés mellett a folyamatos stresszes helyzetek sem vonzóak. Barkóczi szerint az alapilletmény szerint a garantált bérminimum eléréséhez egy középfokú végzettséggel rendelkező felügyelőnek 30 évet, egy diplomás munkatársnak pedig 10 évet kell dolgoznia.

Meddig várnak a közterület-felügyelet dolgozói ? Információink szerint az elmúlt hetekben folyamatosan válaszokat kérnének a dolgozók, és mivel jelen helyzetben nem látnak előrelépési lehetőséget a cégnél. Tudomásunk szerint egyelőre azt várják, hogy állománygyűlésen tájékoztassák őket a jövőjükről.

Mint ismert, a pécsi Tüke Busz Zrt.-nél is hasonló folyamat játszódott le, akkor az elmaradt béremelés okán kialakult sofőrhiány miatt kellett visszavágni a menetrendet, később pedig nyögve nyelősen igyekeztek buszvezetőket toborozni, és valahogyan a béremelést megoldani. Hiába kérdeztük azonban a Pécsi Közterület-felügyeletet a kialakult helyzetről, nem válaszoltak.