Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha kutyát szeretnénk vásárolni

Manapság egy kutya beszerzése már komoly anyagi befektetésnek számít Magyarországon. Aki kutyavásárlásra adja a fejét, annak nemcsak a mindennapi ellátás költségeivel kell számolnia, hanem már az indulásnál is jelentős összeget kell rászánnia a kiválasztott kedvencre.

A kutyavásárlás során komolyan a tárcánkba kell nyúlni, vagy mégsem?

Fotó: MW

Mennyi pénzt kell csak a kutyavásárlásra szánni?

A legnépszerűbb fajták – mint például a labrador retriever, a golden retriever, a francia bulldog vagy a magyar vizsla – ára általában 150 000 és 350 000 forint között mozog. A különösen keresett vagy divatos fajták, mint a pomerániai törpespicc, akár 800 000 forintba is kerülhetnek, főleg ha ritkább színváltozatról van szó. Egy jó nevű tenyésztőtől, törzskönyvvel és egészségügyi szűrésekkel rendelkező kölykökért nem ritka, hogy 400 000 forintot vagy még többet kérnek el.

A kisebb testű, népszerű városi fajták, például a mopsz vagy a yorkshire terrier is 200 000 és 400 000 forint közötti áron találhatók meg a hirdetésekben. Természetesen vannak olcsóbb ajánlatok is, különösen ha a kölyök nem rendelkezik törzskönyvvel. Ám ilyenkor érdemes óvatosnak lenni: a rossz körülmények közül származó, felelőtlen szaporítóktól vett kutyák később akár súlyos egészségügyi problémák forrásai lehetnek, ami nemcsak szomorúságot, hanem jelentős állatorvosi költségeket is hozhat.

Az árak a fajta mellett a kölyök életkorától, küllemétől, színétől, és attól is függenek, hogy a szülők milyen eredményeket értek el kiállításokon vagy munkaversenyeken. Minél komolyabb a származás, annál magasabb az ár.

Jó döntés lehet az örökbefogadás?

Az árak láttán sokan elgondolkodnak: érdemes-e inkább örökbe fogadni egy kutyát? A válasz sok esetben egyértelműen igen. Magyarországon több száz menhely és állatvédő szervezet kínál gazdára váró kutyákat, akik között nemcsak keverékek, hanem fajtatiszta ebek is bőven akadnak.

Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke hangsúlyozza: „Az örökbefogadás nem lehet pénz kérdése. Egy kutya etetése, ellátása komoly felelősség, így nem elég csak azért örökbe fogadni, mert ez olcsóbb megoldás. Tisztázni kell, hogy a leendő gazda valóban el tudja-e látni az állatot, és hogy a kutya és az ember összhangban vannak-e egymással.”

Az örökbefogadott kutyáknál ugyan előfordulhat, hogy nem tudjuk pontosan, honnan származnak, milyen múltjuk van, mégis sokszor hálásabbak, ragaszkodóbbak, mint a vásárolt társaik. Ráadásul minden örökbefogadással helyet szabadítanak fel a menhelyeken, így újabb rászoruló állatoknak tudnak segíteni.

Farkas Tamás hozzátette: „A Misina Állatvédő Egyesületnél az örökbefogadás alapvetően ingyenes, csak az állatorvosi költségekhez való hozzájárulásra kérünk adományt. De a legfontosabb, hogy az örökbefogadás során egy mély, kölcsönös kötődés jöjjön létre ember és kutya között.”