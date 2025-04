Már állítják a májusfákat Harkányban

Ami biztos, hogy fellép majd a Harkányi Hagyományőrző Csoport, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Énekkara, valamint a Pécsudvardi Férfi Kórus is. A város májusfájára a szalagok a Harka Néptáncegyüttes közreműködésével kerülnek fel. Az estét utcabál koronázza meg az A&Zs duó zenekarral. A májusfára szalagok helyben is vásárolhatók 800 forintért, a helyszínen büfészolgáltatás is biztosított lesz.