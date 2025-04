Égető szükség van a kamerák telepítésére a pécsi városrészen

Az április 7-ei lakossági bejelentés alapján azonnal jeleztem a BIOKOM illetékeseinek a helyzetet, kérve őket a pad pótlására, javítására ez meg is történt pár nappal később. Ezt követően ismét kaptam lakossági jelzést, hogy megint nincs ott a pad, ekkor ismét megkerestem, és kértem a BIOKOM illetékeseit, hogy intézkedjenek, akik ezt szintén pár napon belül megtették. Kértem továbbá egy már korábbi iskolai rendőri intézkedéssel járó incidens okán is, ide, a jelzett buszmegállóhoz kamera telepítését az iskola elé, környékére, ahol kb. egy hónapja egy erőszakos, verekedéssé fajult incidens is történt. Most megint megsürgettem mind a kamera telepítését és a pad rögzítését, javítását/pótlását, az ehhez hasonló helyzetek megakadályozása érdekében.