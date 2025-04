Totális káosz, bohózat a pécsi szabadtéri színpad körül

A pécsi önkormányzat februárban írt ki pályázatot a Káptalan utcai szabadtéri színpad bérbeadására, amelynek előzményeiről is beszélt a csütörtöki közgyűlésen. Ruzsa Csaba alpolgármester elmondta, hogy 2019 márciusában az akkori önkormányzat döntött úgy, hogy a Pécsi Balettnek adja át vagyonkezelésbe a szabadtéri színpadot. Az ezzel kapcsolatos megállapodásban az állt, hogy az ingatlanhasznosításból – vagyis bérbeadásból – származó bevételből tudják a Nyári Színház programjait is támogatni.

Döntöttek, de a pályázat még nem zárult le

Fotó: MW

Tavaly ősszel készült egy vizsgálat arról, hogy ha több férőhelyet tudnak biztosítani a nézőtéren, akkor negyven százalékkal nőhetne a Nyári Színházból származó bevétel, ezért ez bekerült a TOP Plusz programba fejlesztési célként. Időközben jogi okokból, a TOP Plusz pályázat gyorsított beadása miatt vissza kellett venni a Pécsi Balett vagyonkezeléséből a szabadtérit, és ezért nyílt, országos pályázatot írtak ki rá, amely során elsődlegesen az ár volt számottevő.

Erre két jelentkező volt: az eddig bérlő, a pécsi Made In Pécs Kft. és egy fővárosi székhelyű OMBH Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adott be ajánlatot. Az előbbi nettó 1,5 milliót, míg az utóbbi 1,9 milliót ajánlott. Szerdán azonban a pályázók közül a nyerésre álló fél visszalépett, mert időközben támadások kereszttüzébe került. Állítólag burkolt fenyegetést is kapott, de nem is gondolta komolyan a jelentkezését. A csütörtöki közgyűlésen így a csonka pályázatról kellett dönteni, csakhogy újabb fordulat történt.

Egy téves levél

Péterffy Attila polgármester ugyanis arról számolt be, hogy miután egy véletlenül rosszul elküldött e-mailből megtudhatta a Made In Pécs Kft. ügyvezetője a másik fél ajánlatát még a verseny ideje alatt, akkor azt ő megemelte. Aztán amikor a másik fél visszalépett, akkor már csak az alacsonyabb összeget tartotta érvényesnek. Erre azt mondta Péterffy, hogy számára ez nem szimpatikus, és végül a közgyűlés egyetértésével úgy döntöttek, hogy akkor adják oda a Made In Pécs Kft.-nek a bérleményt, ha a megemelt árat biztosítani tudja.